الأردن تصدر حزمة قرارات لـ”مجابهة كورونا” من بينها إيقاف السفر مع العراق

2020/03/10 | 21:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت السلطات الاردنية، اليوم الثلاثاء، حزمة قرارات ضمن جهود مواجهة كورونا، من بينها منع السفر الى العراق وسوريا ولبنان.وأشار وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إلى وقف السفر من وإلى لبنان وسوريا وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين، ووقف حركة الركاب مع العراق براً واعتماد مطاري أربيل وبغداد للسفر.وأكد الوزير الأردني […]

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