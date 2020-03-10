2020/03/10 | 21:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” التابعة للسلطات السورية، للقادمين إلى سوريا اصطحاب 100 آلف دولار كحد أعلى، أما المغادرين فيحق لهم اصطحاب 10 آلاف دولار، على الأكثر.وأصدرت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السماح لداخلي سوريا بحمل 100 ألف دولار والمغادرين 10 آلاف) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السماح لداخلي سوريا بحمل 100 ألف دولار والمغادرين 10 آلاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).