2020/03/10 | 21:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن خطة لشمول نحو 600 الف اسرة جديدة برواتب الرعاية الاجتماعية خلال 2020 في حال إقرار الموازنة وتوفير السيولة المالية.وقالت المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ان “الوزارة لديها خطة للتوسع بشمول أكثر فئات برواتب الرعاية الاجتماعية خلال السنوات القادمة وزيادة المبالغ الممنوحة”.وأضاف ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل: خطة لشمول 600 الف عائلة جديدة برواتب الحماية الاجتماعية خلال 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل: خطة لشمول 600 الف عائلة جديدة برواتب الحماية الاجتماعية خلال 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).