وزير الصحة: المرجعية الدينية لم تتردد في الموافقة على وقف صلاة الجمعة

2020/03/10 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف رئيس الخلية الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، وزير الصحة، جعفر علاوي ، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بعث برسالة الى ‏المرجعية الدينية العليا في النجف بشأن إيقاف صلاة الجمعة، كإجراء احترازي لمكافحة تفشي الوباء، مؤكداً أن المرجعية استجابة بسرعة لذلك.وقال علاوي في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "المرجعية الدينية العليا استجابة بسرعة لطلب إيقاف صلاة الجمعة، كما أن لدي موعدا مع المرجع حسين الصدر في الكاظمية يوم السبت المقبل للحديث عن الزيارة الرجبية ‏وضرورة ان يجري التعامل بحذر شديد فيما يتعلق باختلاط الزوار".وأشار إلى أن "الصين قدمت مساعدات كبيرة للعراق وفتحت خطا جويا ‏وارسلت ادوية ومعدات، فيما قدمت الولايات المتحدة للعراق 37 مليون دولار ‏للمساعدة بدرء خطر فيروس كورونا".‏

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