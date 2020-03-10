القبض على اثنين يروجان العملة الامريكية المزورة في نينوى

2020/03/10 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهمين اثنين يروجان العملة المزورة في نينوى.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين في مركز محافظة نينوى يروجان لبيع العملة المزيفة".وأضافت ان "عملية إلقاء القبض عليهما تمت بنصب كمين محكم حيث ضبط بحوزتهما 56 الفا و200 دولار مزيفة، فئة المائة دولار أمريكي".وأكدت انه "تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهمين للجهات المختصة".

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