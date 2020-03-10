ايلام الفيلية تسجل إصابة بفيروس كورونا كل ساعة

2020/03/10 | 21:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة ايلام الفيلية، 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وقال دكتور محمد كريميان رئيس جامعة العلوم الطبية في ايلام الفيلية، إن مجموع المصابين وصل الى 56 شخصاً في عموم المحافظة.واضاف أن من مجموع الاصابات شُفي 20 شخصاً فيما توفي 4 اشخاص جراء الفيروس.

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