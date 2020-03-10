مشروع لإعادة ربط السكك الحديدية بين سوريا والأردن ولبنان

2020/03/10 | 21:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، التابعة للسلطات السورية، (حسين علي) أن العمل جارٍ لاستئناف عمل الخط الحديدي بين سوريا، وكل من الأردن ولبنان.وأشار علي في تصريح لصحيفة

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