العمل تُحدّث بيانات مستفيدي هيئة «الإعاقة»

2020/03/10 | 21:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / بتول الحسني

أنجزتْ هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة تحديث 65 بالمئة من بيانات المستفيدين السابقين من امتيازات الهيئة المستمرين بتقاضي راتب المعين المتفرغ ممن لم تظهر اسماؤهم ضمن الدفعتين الاخيرة من العام الماضي والاولى من العام الحالي.

وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عصام عبد اللطيف محمد بتصريح خاص لـ»الصباح»: إن الهيئة وجهت قسم تكنولوجيا المعلومات فيها بمتابعة اجراءات التحديث اليدوي وتحديث بيانات المستفيدين من قوانينها، وكذلك متابعة الاستمارة الالكترونية التي اطلقتها الهيئة للتحديث.



وبين ان المستفيدين الذين تم تحديث بياناتهم يدويا غير مشمولين بالتحديث الالكتروني كون بياناتهم حدثت مسبقا منعا للتكرار، فضلا عن ان رابط التحديث سيتوقف نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الـ 21 من الشهر الحالي، مشيرا الى ضرورة مراجعة جميع مستفيدي خدمات الهيئة المتسلمين سابقا والذين لم تظهر اسماؤهم ضمن رواتب المعين المتفرغ في الدفعتين الاخيرة من العام الماضي والاولى من العام الحالي لتحديث بياناتهم الكترونيا عن طريق البريد الالكتروني.

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