2020/03/10 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #برهان_شاوي محاولة لقراءة نزار قباني..وبدايات القصيدة الحديثة * في مجموعته " قالت لي السمراء" التي نشرها العام 1944 توجد قصيدته " إندفاع" التي سبق فيها نازك والسياب في كتابة القصيدة الحرة من عمود الخليل بسنوات..لكن النقاد أهملوها عمدا....وتضم المجموعة نفسها قصيدته الطويلة نسبيا " البغي" التي سبقت قصيدة "المومس العمياء" للسياب بعشر سنوات..!تربت أجيال من الشعراء منذ خمسينات القرن المنصرم على معاداة صريح......

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