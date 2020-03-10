بسبب “كورونا”.. صراعاتٌ حادّة بين المرجعيات الدينية في العراق

2020/03/10 | 21:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت على ما يبدو أن فيروس #كورونا المستجد، قد أحدَثَ شرخاً كبيراً بين المراجع الدينية ورجالات الدين الشيعيّة، بشأن القرارات التي تتخذها تلك المراجع بشأن الفيروس.يُعرف

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