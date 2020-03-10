2020/03/10 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت نقابة الأطباء بمحافظة الانبار، إعماما لجميع الأطباء في المحافظة، بشأن آليات عمل عياداتهم خلال فترة أزمة فيروس كورونا.

وطالبت النقابة عبر الإعمام، بتحديد عدد المراجعين لكل طبيب بما لا يزيد عن عشرة مراجعين فقط، وإيجاد آليات لمنع الازدحام من خلال العمل بنظام المواعيد المسبقة، وضرورة قيام المجمعات الطبية والعيادات بتعفيرها بمواد مناسبة ولأكثر من مرة يوميا، عبر التنسيق مع دائرة الصحة بالمحافظة، محملة الأطباء المخالفين للتعليمات الصادرة، التبعات القانونية التي يمكن ان تصل الى إغلاق عياداتهم.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة أطباء الأنبار تصدر إعماما بشأن آليات عمل العيادات أثناء أزمة كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة أطباء الأنبار تصدر إعماما بشأن آليات عمل العيادات أثناء أزمة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).