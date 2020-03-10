المنافذ الحدودية تعلن حصيلة المخالفات المضبوطة خلال شهر شباط الماضي

2020/03/10 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن حصيلة المخالفات المضبوطة من قبلها، خلال شهر شباط الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان، انها تمكنت من ضبط مئتين وتسع وستين مخالفة خلال الشهر الماضي، تضمنت احدى وعشرين مخالفة تتعلق بتهريب المخدرات، واربع مخالفات للمبعدين، وثلاث تتعلق بالأموال المهربة، ومئة واحدى وستين أخرى خاصة بإجازات الاستيراد، وستة عشر أمر قبض على مطلوبين، إضافة الى سبع وعشرين دعاوى جمركية محالة من المنافذ الى القضاء، تحت عناوين تغير وصف البضاعة، وتهريب، وتزوير، ومعاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية.

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