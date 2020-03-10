بسبب كورونا.. غلق محافظة النجف بشكل كامل والعتبة العلوية تخصص مدينة الزائرين للحجر

2020/03/10 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

أعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الثلاثاء، غلق مداخل ومخارج المحافظة ابتداءً من الليلة ولمدة ا...





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