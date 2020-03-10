القبض على مروجين للعملة المزيفة في نينوى بعد نصب كمين محكم لهما

2020/03/10 | 21:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على مروجين للعملة المزيفة في نينوى.

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