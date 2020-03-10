إصابتان مؤثرتان في ريال مدريد قبل مواجهة سيتي

2020/03/10 | 21:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المنتظر أن يفتقد ريال مدريد الحارس تيبو كورتوا والمدافع مارسيلو عند اللعب في ضيافة مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم 17 مارس آذار الجاري.

وأكد النادي الإسباني يوم الثلاثاء تعرض كورتوا لإصابة في الفخذ ومعاناة مارسيلو من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.



وذكرت تقارير محلية أن الثنائي سيغيب عن لقاء إيبار في الدوري المحلي يوم الجمعة وكذلك مواجهة سيتي الحاسمة على بطاقة الصعود لدور الثمانية.

وسيتولى ألفونس أريولا، المنضم من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، حراسة مرمى ريال بينما يمكن للظهير الأيسر فيرلان ميندي تعويض زميله البرازيلي مارسيلو.

وخسر ريال، بطل أوروبا 13 مرة، في مباراة الذهاب على أرضه في مدريد 2-1، وسيحتاج إلى انتفاضة في مانشستر لتجنب الخروج المبكر من المسابقة للعام الثاني على التوالي بعدما ودع المسابقة أمام أياكس أمستردام في المرحلة ذاتها الموسم الماضي.

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