على خلفية “تلميح” الصدر بـ”الغاء التجميد”.. كليب بعنوان بـ”الشخاطة جيش المهدي يرجعون” تتغنى بـ”اعادة الأمجاد”!

2020/03/10 | 21:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدر أحد المنشدين الدينيين، اغنية مصورة بعنوان بـ”الشخاطة” والمستوحاة من تصريحات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بـ”فك تجميد” جيش المهدي بـ”شخاطة وحدة” حسب تصريح الصدر.واظهر مقطع فيديو لاغنية مصورة رصدتها “يس عراق”، المنشد وهو يمسك “شخاطة” ويحاول اشعال النار، فيما تظهر صورة الصدر خلفه، وتركز كلمات الاغنية على استذكار “امجاد” جيش […]

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