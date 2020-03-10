احوال طقس العراق في الايام القادمة

2020/03/10 | 21:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_ سكاي برس

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الثلاثاء ان يتعرض العراق الى موجة من تساقط الامطار هي الاعلى كمية نهاية الاسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور له على فيس بوك اليوم ان التوقعات الاولية التي ترسمها نماذج الطقس العالمية، لأعلى كمية امطار متوقع هطولها في حالة نهاية الاسبوع تشمل حسب تأريخ ...

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