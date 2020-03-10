كوبان ونصف من البرتقال لإزالة آثار البدانة

2020/03/10 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اقترحت نتائج دراسة جديدة أن تناول ما يعادل كوبين ونصف من عصير البرتقال أو الحمضيات يومياً يزيل أثر البدانة على عملية التمثيل الغذائي.ووجدت الدراسة أن المكونات التي تعطي الحمضيات نكهتها وخاصة مادة “نوبيليتين” توفر حماية من أمراض القلب والسكري.وأجريت الدراسة في جامعة “وسترن”، ونُشرت في “جورنال أوف ليبيد ريسيرش”.وأظهرت النتائج أن […]

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