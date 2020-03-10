2020/03/10 | 21:46 - المصدر: الغد برس

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ترامب: لا أعاني من أعراض فيروس كورونا ولا داعي للخضوع الى الفحوصا

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ترامب: لا أعاني من أعراض فيروس كورونا ولا داعي للخضوع الى الفحوصات

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