الصحة الكوردستانية:خلال 24 ساعة سجلنا حالتي اصابة بكورونا ولدينا قرابة 1000 محتجز

2020/03/10 | 21:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الثلاثاء ان الوزارة سجلت خلال الـ24 الساعة الماضية حالتي اصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما اكد انه لا يزال قرابة 1000 مشتبه بإصابتهم في الحجر الصحي.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه لا يزال 953 مشتبه باصابتهم لا يزالون في الحجر الصحي، مردفا بالقول انه في الساعات الـ24 الماضية سجلنا حالتي اصابة جديدة بفيروس كورنا احدهما لرجل من اهالي قضاء كوية يبلغ من العمر 64 عاما.

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