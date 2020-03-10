حرب أردوغان الصدّامية في سوريا!

2020/03/10 | 21:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العام 1987 وصل إلى دمشق مبعوث خليجي خاص يحمل رسالة مهمة من قيادة بلده لتسليمها إلى الرئيس حافظ الأسد....

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