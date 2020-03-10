مطاعم بغداد تغلق أبوابها يوم غد وحتى إشعار آخر بسبب كورونا

2020/03/10 | 21:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت خلية الأزمة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، مساء اليوم الثلاثاء، أن جميع المطاعم في بغداد ستغلق أبوابها حتى إشعار آخر كإجراء احترازي لتفادي تفشي الفيروس.وذكرت الخلية في إشعار مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس"، أن "الجهات المعنية باشرت بأخذ تعهدات موقعة من أصحاب المطاعم في بغداد بإغلاقها اعتباراً من يوم غد الأربعاء إلى إشعار آخر".

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