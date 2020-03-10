نائب يكشف عما ستفعله اللجنة السباعية الشيعية لاختيار رئيس الوزراء

2020/03/10 | 21:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة السباعية الشيعية ستطرح خمسة مرشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية على رئيس الجمهورية ليختار من بينهم.وقال الربيعي، في تصريح صحفي، تابعته "كلكامش برس"، إن "اللجنة السباعية التي شكلتها الكتل الشيعية اليوم، ستطرح عدة مرشحين لرئاسة الوزراء لكنها في النهاية ستختار خمسة منهم ثم سيتم الاتفاق على تحديد أحدهم وإرسال كتاب إلى رئيس الجمهورية من أجل تكليفه".وأضاف "حتى الآن لم يتم الاتفاق على مرشح معين، لكن تم تحديد الآليات التي سيتم بموجبها اختيار مرشح رئاسة الوزراء".يذكر ان مصدر سياسي كشف لـ"كلكامش برس" في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن قيام الكتل الشيعية الكبرى بتشكيل لجنة سباعية لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

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