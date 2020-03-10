2020/03/10 | 22:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خرج الطفل الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خبر وفاته، بمقطع فيديو نفى فيه مقتله بالخلاني، فيما كشف عن تعرضه لاصابات طفيفة.هذا الولد 👇ينفي خبر استشهاده بعد تداوله على نطاق واسعهو احنة عايزين اخبار تعبانة؟! pic.twitter.com/TFjGqU9Pyl — ربيع نادر (@RabeeaNader) March 10, 2020 تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقاطع فيديو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو: بعد ما أثاره من ضجة.. “طفل الخلاني” ينفي وفاته ومدونون يتداولون صور “الشهيد الحقيقي”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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