«خطة اقتصادية شاملة» لزيادة الإيرادات وضغط النفقات

2020/03/10 | 22:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طارق الاعرجي عمر عبد اللطيف

تعتزمُ اللجنة المالية في مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة اطلاق”خطة اقتصادية شاملة” لدرء مخاطر انخفاض اسعار النفط على البلاد، بينما اكدت ان الخطة تتضمن اعادة النظر ببنود موازنة 2020 عبر الضغط على الانفاق وحذف الفقرات غير الضرورية مع زيادة الايرادات غير النفطية ومتابعتها

بشكل دقيق.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار لـ{الصباح}: ان “الخطة الآنية المستعجلة تتلخص بإعادة النظر ببنود الموازنة العامة للدولة وبالنفقات العامة، من خلال حذف ما هو غير ضروري، كالايفادات واجراء عملية متابعة دقيقة للايرادات غير النفطية من المنافذ الحدودية والضرائب لضغط الانفاق وزيادة الايرادات”.

واضاف أننا “ نحتاج الى تقليل الاعتماد على النفط وتحريك القطاعات الاقتصادية الفعلية لكي لا تتكرر مثل هذه الازمة مستقبلا”، مبينا ان “العراق بلد غني ولديه كامل مصادر الثروة المادية والبشرية والزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والايدي العاملة والموقع الستراتيجي”.

بالمقابل كشف وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي لـ”الصباح” عن اجراء اتصالات مستمرة مع الدول الاعضاء في منظمة اوبك وخارجها من اجل وضع الحلول المناسبة لمنع التدهور الذي تشهده اسواق النفط حاليا.

واكد الزوبعي أنّ “نائب رئيس الوزراء وزير النفط المهندس ثامر الغضبان يجري حاليا اتصالاته المكثفة مع وزراء دول اوبك وخارجها لتقريب وجهات النظر وايجاد حلول مناسبة لايقاف التدهور الحاصل في اسعار النفوط العالمية”.

واعرب وكيل وزارة النفط عن امله في ان “تسهم اتصالات العراق المكثفة في تقريب وجهات النظر بما يخدم مصلحة شعوب دول منظمة اوبك وخارجها ويحقق توازنا في الاسواق العالمية للنفط”.

بدوره اوضح مدير عام شركة تسويق النفط “سومو” علاء الياسري في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه ان “الشركة تتابع أدق المعايير التي تتناسب مع نوعية وكثافة النفوط العراقية”.

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