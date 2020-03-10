افتتاح 12 معملاً للمواد الغذائية في نينوى

2020/03/10 | 22:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل / شروق ماهر

ضمنَ الجهود الحكومية لدعم المنتج المحلي، افتتحت محافظة نينوى 12 معملاً متخصصاً بتصنيع السكر والطحين والزيت في مدينة الموصل.

وقال المحافظ نجم الجبوري في تصريح لـ»الصباح»: إنّ»الملاكات الهندسية والفنية افتتحت 12 معملا متخصصا بتصنيع السكر والطحين وزيت الطعام لرفع ودعم المنتج المحلي داخل المحافظة».

واضاف الجبوري ان»المعامل باشرت اعمالها بعد تجهيزها بالمعدات والآليات التي تحتاج اليها العملية الانتاجية مع توفير الايدي العاملة من ابناء المحافظة»، لافتا الى ان «تلك الخطوة تأتي ضمن حملة الاعمار التي تشهدها المحافظة».

ولفت محافظ نينوى الى ان “عصابات داعش الارهابية كانت قد اقدمت على تفجير اكثر من 140 معملا في عموم مناطق المحافظة، كما سرقت

محتوياتها”.

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