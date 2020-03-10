كورونا يوقف الرحلات الجوية والبرية من العراق الى الاردن

2020/03/10 | 22:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة اعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، الثلاثاء، إيقاف حركة السفر البري والجوي مع العراق.وقال جابر، خلال مؤتمر صحفي، ان "الحكومة قررت إيقاف حركة الركاب مع العراق برا واعتماد مطاري أربيل وبغداد للسفر".واضاف، انه تقرر كذلك "عدم السماح للقادمين من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا بدخول المملكة".واوضح البيان انه "لا تعطيل للمدارس والجامعات في هذه المرحلة، والقرار قيد الدرس"، مشيرا الى "وقف المؤتمرات الدولية والمحلية في المملكة الأردنية إلا ما يسمح به مجلس الوزراء".

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