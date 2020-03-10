عبله عبدالرحمن - المرأة بصورتها المشرقة

2020/03/10 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبله_عبدالرحمن يأتي هذا العام الاحتفال بيوم المرأة العالمي مختلفا عن كل الاعوام التي مضت وبشكل خاص على مستوى المرأة العربية التي تعنينا بشكل خاص اذ تفوقت في رسم صورة مشرقة لتظهر قوية وجميلة ومثقفة وسياسية بارعة في اكثر من محفل.فتصدرت الصفوف الاولى في الثورات التي جرت في اكثر من بلد عربي، وحصدت الكثير مما يمكن ان يكون جديرا بعقلها واستقلالها كشريكة ندية للرجل.اتذكر ما قالته صديقة لي: وهي استاذة جامعية تعيش في ع......

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