الصدر يدعو الشعب للتعاون من اجل درء خطر كورونا ويطالب بعدم التدخل بعمل الكوادر الطبية

2020/03/10 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء (10 اذار 2020)، الشعب للتعاون من اجل درء خطر فايروس كورونا، مطالبا بعدم التدخل بعمل الكوادر الطبية.

بغداد اليوم-كركوك

أصدر رئيس جامعة كركوك، وكالة، صباح أحمد إسماعيل، أمرا بتحويل عقود التمويل الذاتي بصفة "عقود مسائية" إلى عقود وزارية.

وتضن كتاب صادر عن رئيس جامعة كركوك، تشكيل لجنة من 8 أعضاء لتحويل عقود التمويل الذاتي بصفة "عقو

بغداد اليوم _ النجف

أعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الثلاثاء، غلق مداخل ومخارج المحافظة ابتداءً من الليلة ولمدة اسبوع، وذلك ضمن اجراءات الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قيادة شرطة النجف، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، إنه "

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الطبية الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 168 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال يوم واحد.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إ

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