خبير بشؤون الطاقة: أزمة انخفاض أسعار النفط ستستمر.. السعودية تتحكم بأوبك والعراق يتفرج فقط

2020/03/10 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى الخبير في شؤون الطاقة، فرات الموسوي، الثلاثاء (10 آذار 2020) أن أزمة انخفاض أسعار النفط ستستمر لان خلفيتها سياسية، فيما لفت الى أن العراق سيكون الخاسر الأكبر.

وقال الموسوي، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم) إن "العراق يمر بمأزق اقتصادي حقيقي"، مبينا أن "أزمة انخفاض أسعار النفط ستستمر لأنها انطلقت بخلفيات سياسية بين السعودية وروسيا، والعراق سيكون الخاسر الأكبر لأنه لا يمتلك بدائل تعويضية للنفط".

وأشار الى أن "سعر النفط المثبت بالموازنة يبلغ 56 دولاراً للبرميل وكلفة استخراج البرميل 10 دولارات "، مضيفا أن "العراق لا يملك من الخزين المالي غير رواتب الموظفين، والمشكلة ان هناك قطاعات أخرى غير الرواتب".

ولفت الى أن "السعودية هي من تتحكم بقرار أوبك بسبب ضعف العراق ودبلوماسيته، ولا يملك أي ثقل واقعي".

ونبه على أنه "لا يوجد أي دور فعال للمفاوض العراقي في أوبك، نحن ننتظر دائماً الاخرين ونتفاعل مع ما يقررونه ، نحن بمثابة المتفرجين"، موضحا أن "المختصين بعيدون عن إدارة الدولة، والازمات سببها عدم وجود اشخاص مؤهلين في ادارة الدولة".

ورأى أن "زيادة العراق لصادراته النفطية سيخلق مشكلة كبيرة لأنه سيخفض أسعار النفط بنحو أكبر".

وارتدت أسعار النفط بحوالي 7%، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التراجعات القوية التي شهدتها بالأمس والتي سجلت فيها أدنى مستوياتها منذ 30 عام ويراقب المستثمرون عن كثب احتمالية التأثير الإيجابي للتحفيز الاقتصادي رغم حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

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