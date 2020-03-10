بالوثيقة.. تحويل عقود التمويل الذاتي بصفة

2020/03/10 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

أصدر رئيس جامعة كركوك، وكالة، صباح أحمد إسماعيل، أمرا بتحويل عقود التمويل الذاتي بصفة "عقود مسائية" إلى عقود وزارية.

وتضن كتاب صادر عن رئيس جامعة كركوك، تشكيل لجنة من 8 أعضاء لتحويل عقود التمويل الذاتي بصفة "عقود مسائية" إلى عقود وزارية.

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