الصدر “يغرد” للكوادر الطبية.. ويطالب الشعب بـ”الالتزام”

2020/03/10 | 22:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التعاون مع الكوادر الطبية وعدم التدخل بعملهم، فيما قدم شكره لما وصفهم باصحاب “مهنة الرحمة”.وقال الصدر في تغريدة رصدتها “يس عراق”، أن “على كل افراد الشعب التعاون مع القرارات الطبية والاجراءات الصحية”، فيما اعتبر الاتزام بها “واجبًا شرعيا”.

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