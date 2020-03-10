2020/03/10 | 22:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود.أصدر الديوان الملكي اليوم بيانا نعى فيه الأمير قائلا “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 16 / 7 / […]

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