منتخب الاشبال يتغلب على أشبال الزوراء.. تجريبيا

2020/03/10 | 22:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

احتضن ملعب الزوراء الثاني (الشالجية) مباراة منتخب الاشبال مع فريق اشبال الزوراء، وانتهت المواجهة بفوز الاول بثلاثة اهداف مقابل هدفين.





حيث انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، سجل اهداف المباراة كل من حسن علي وعبدالله احمد لصالح منتخب الاشبال.





أما هدفا اشبال الزوراء فجاءا بإمضاء اللاعب حيدر علي، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي، وعند مطلع الشوط الثاني زج الجهاز الفني لمنتخب الاشبال بأكثر من لاعب، وغيّر في تكتيك الفريق، ليتمكن اللاعب اوريقد فتوح من تسجيل هدف الفوز الثالث، حيث لم يستطع اشبال الزوراء من تعديل النتيجة بالرغم من بعض الفرص التي سنحت لهم.

لكن بالمقابل أضاع لاعبو الاشبال الكثير من الكرات السهلة في منطقة الفريق المنافس، وبالتالي أشرك المدرب حسن كمال جميع اللاعبين في هذه المباراة، لتنتهي بفوز الاشبال بثلاثة اهداف مقابل هدفين.





من جانبه، أعطى الجهاز الفني للمنتخب راحة للاعبين الى اشعار اخر بسبب وباء كورونا حفاظا على سلامتهم، وتنفيذًا لقرار خلية الازمة.

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