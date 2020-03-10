داخلية كوردستان تعلن مهلة نهائية أمام المسافرين قبل غلق حدود إيران

2020/03/10 | 22:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء أن أمام سكان الإقليم مهلة حتى منتصف الشهر الجاري للعودة قبل غلق الحدود لمدة أسبوعين.

وقالت الداخلية في بيان ورد لشفق نيوز، إن "آخر موعد لعودة مواطني اقليم كوردستان من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اراضي الاقليم هو تاريخ 15/3/2020".

وأضافت أنه "في تاريخ 16/3/2020 ولغاية 1/4/2020 لن يُسمح لهم بالعودة مع الأخذ بالنظر الاستمرار في الحركة التجارية وفق التعليمات السارية".

وكانت سلطات الإقليم قد قررت الشهر الماضي حظر دخول الإيرانيين إلى أراضي الإقليم، لكنها أبقت الحدود مفتوحة أمام عودة سكان الإقليم والتبادل التجاري.

وتقوم السلطات الصحية في إقليم كوردستان بحجر جميع الأشخاص العائدين من إيران لحين التأكد من عدم حملهم فيروس كورونا، وذلك بعد تحول إيران إلى بؤرة نشطة للمرض.

وبلغ عدد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان 16، توفي إحداها في السليمانية، فيما وصل عدد الإصابات على مستوى العراق 71 حالة مؤكدة، توفي منها 7 أشخاص، في حين تعافى 20 آخرون.

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