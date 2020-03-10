أخبار سارة من فيسبوك.. إطلاق خدمة مفيدة للصور ومقاطع الفيديو

2020/03/10 | 22:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أتاح موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لمستخدميه نقل جميع الصور إلى خدمة “جوجل فوتو”، ليتم تخزينها عبرها، والاحتفاظ بها لفترة أطول.يأتي هذا كمحاولة من جانب “فيس بوك” لتحسين “قابلية نقل البيانات”، مما يتيح للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في معلوماتهم.وقال ستيف ساترفيلد، الذي يدير فريق الخصوصية والسياسة العامة في “فيس بوك”: […]

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