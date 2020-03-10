كورونا يدفع ريال مدريد للانسحاب امام يوفنتوس!

2020/03/10 | 22:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت تقارير صحفية، ان ريال مدريد لن يشارك ضد يوفنتوس في مباراة تجمعهم ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا للشباب.الصحافة الإسبانية، أوضحت أن النادي الملكي لن يتمكن من السفر إلى إيطاليا بعد قرارات الحكومة الإسبانية، مما دفعه إلى مخاطبة الاتحاد الأوروبي.وطلب نادي العاصمة الإسبانية مدريد، من يويفا، تحديد موعد جديد للقمة […]

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