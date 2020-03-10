صدور الجزء الثاني من الهمسات الكونيّة

2020/03/10 | 22:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألجزء الثاني من الهمسات الكونية: تمّ النشر بإرادة القاهر و إرادتنا آلكونيّة: إنّهُ ليس من قدرٍ يُقدّر أو حادث يُحدث أو مصيبة تقع؛ إلا بعد تلاقح جهود و وقائع و […]

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