من أجل حفنة أموال.. اعترافات الحفيد الذي قتل جده ذي قار

2020/03/10 | 22:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جريمة مروعة اثارت صدى كبيرا في البلاد الشهر الماضي بعد أن فقد أحد شيوخ ووجهاء ‏الناصرية حياته بشكل قاسٍ على يد حفيده المجرم بدافع السرقة.ونشرت صحيفة “القضاء” الصادرة عن السلطة […]

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