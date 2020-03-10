شرطة كربلاء تضبط عجلة تحمل اسلحة في احدى مداخل المدينة

2020/03/10 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، ( الاربعاء 10 آذار 2020)، وجود أكثر من 300 ألف دونم بين ديالى وصلاح الدين سائبة امنياً.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" المناطق الحدودية بين دي

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، أن مفارز الاستخبارات والامن القت القبض على أربعة مطلوبين في بغداد والمثنى.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارا

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء (10 آذار 2020)، اعتقال 5 متهمين في محافظة نينوى اخترقوا عدداً كبيراً من صفحات ’’فيسبوك’’.

وذكرت الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مديرية شرطة الحدباء (مركز

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