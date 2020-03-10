أزمة كورونا.. صورة من أرامكو تفجر غضبا ولا تعليق فوري من الشركة السعودية

2020/03/10 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تتخد شركات ومؤسسات عالمية إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن بعض الجهات قد ذهبت إلى حد بعيد في مكافحة المرض، إذ اتهمها مغردون بإهانة موظفيها.

وأبدى مغردون حول العالم غضبهم إزاء صورة، يظهر فيها عامل يحمل صندوقا معلقا على كتفيه، يحتوي على جهاز لتعقيم اليدين، الأمر الذي أعاق حركته.ولم تعلن أي جهة حتى الآن، اتخاذها الإجراء الظاهر في الصورة، إلا أن ناشطين وصحفيين أشاروا إلى أن الصورة التقطت داخل شركة أرامكو السعودية.

وكان الفنان والكاتب السعودي هشام فقيه، ضمن أول من نشروا الصورة، معلقا عليها بـ"طبقية خليجية، إهداء من أرامكو".

وقد التقط صحفي من جريدة "تليغراف" البريطانية الخيط من هشام، وحاول الاستقصاء من حقيقة الصورة، إذ تبين له أن الصورة التقطت بالفعل داخل مقر أرامكو.

وأرسل الصحافي إد كلويز سؤالا لأرامكو للاستضياح عن الواقعة، إلا أن مسؤولا في قسم العلاقات العامة بالشركة رد عليه بـ"أرامكو لن تعلق على أمر هكذا".حاول كلويز الاستقصاء من خلال المقارنة بين البيئة التي ظهرت حول العامل في الصورة، وبين الصورة المنشورة من قبل أرامكو، وقد تبين له تطابق البيئتين.

ونشر كلويز تغريدة أخرى ظهر فيها وزير البترول السعودي علي النعيمي، أثناء دخوله إلى مقر أرامكو، وتتشابه أرضية المقر مع الأرضية التي ظهر العامل واقفا عليها.

الصحفي المصري أحمد رجب، أكد من جانبه صحة الصورة، حيث تتطابق الخلفية وراء العامل في إحدى صوره، مع خلفية تظهر في صورة أخرى التقطتها وكالة رويترز من داخل شركة أرامكو.

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وسائل إعلام محلية لبنانية، الثلاثاء (10 آذار 2020)، تسجيل أوّل حالة وفاة بفيروس "كورونا" ف البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام أن "الشخص المتوفيّ هو مريض كان في مستشفى المعونات في منطقة جبيل وقادم من مصر".

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني کیانوش جهانبور، الثلاثاء (10 آذار 2020)، ان عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع الى 291 والمصابين 8042 والمتعافين 2731 شخصا.

وقال كيانوش جهانبور

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع عدد الإصابات إلى 20 حالة في المملكة.

وذكرت الوزارة أن "ثلاث حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن د

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