ائتلاف النصر: لسنا جزءاً من جبهة على اساس طائفي

2020/03/10 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد ائتلاف النصر، الثلاثاء، انه ليس جزءاً من جبهة على اساس "طائفي او اثني".

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