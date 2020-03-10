خبير نفطي عراقي: تذبذب الأسعار سيستمر لأشهر

2020/03/10 | 22:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توقع خبير نفطي عراقي، استمرار تذبذب أسعار النفط الخام، لأشهر.

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