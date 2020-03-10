2020/03/10 | 22:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت ساحة التحرير زخما كبيرا من المتظاهرين ردا على حالات العنف التي شهدتها ساحة الخلاني مما تسبب بمقتل واصابة عدد من المتظاهرين.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، جولة ليلية لمتظاهرين داخل نفق التحرير رفعوا فيها لافتات طالبت بدماء الضحايا، مرددين شعارات وهتافات “ردينا العشرة بمية” للتأكيد على استمرار الحضور والزخم في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو: جولة ليلية ردًا على “قمع الخلاني”.. نفق التحرير يهتز بهتافات حماسية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو: جولة ليلية ردًا على “قمع الخلاني”.. نفق التحرير يهتز بهتافات حماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).