عاجل.. اغتيال ناشطين مدنيين في ميسان

2020/03/10 | 22:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم الثلاثاء، ناشطين مدنيين في محافظة ميسان.وقال مصدر أن مجهولين اطلقوا النار على المحامي كرار عادل و الفنان المسرحي عبدالقدوس قاسم ، دون معرفة المزيد من التفاصيل.

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