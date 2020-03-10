السليمانية تتوعد بملاحقة المخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا

2020/03/10 | 22:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توعدت دائرة صحة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بملاحقة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية التي تخالف إجراءات الصحة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وقال المتحدث باسم صحة السليمانية ياد نقشبندي لشفق نيوز، إن "أي شخص لا يلتزم بالتعليمات الصحية بما يسبب خطراً على حياة الناس، سيتم اتخاذ اجراءات قانونية مشددة ضده، وفق قرار اتخذه الإدعاء العام بالسليمانية".

وشدد نقشبندي على أن "أية مؤسسة إعلامية (مرئية، مسموعة، مكتوبة) تقوم بنشر معلومات أو تعليمات صحية خارج التعليمات التي تصدر عن المديرية العامة لصحة السليمانية، ستتعرض للمساءلة القانونية المشددة".

وبلغ عدد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان 16، توفي إحداها في السليمانية، فيما وصل عدد الإصابات على مستوى العراق إلى 71 حالة مؤكدة، توفي منها 7 أشخاص، في حين تعافى 20 آخرون.

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