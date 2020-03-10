2020/03/10 | 23:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الدستور الإسلامي..المصارف الحكومية تستنزف حياة العراقيين بالقروض الربوية بغداد_ سوزان الشمري حتى يتمكن مواطن عراقي من إنشاء وحدة سكنية تأويه وأطفاله عليه أن يبقى بقية عمره وهو يسدد […]

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