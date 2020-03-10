ميركل: 60 – 70 في المئة من سكان ألمانيا سيصابون بفيروس كورونا

2020/03/10 | 23:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قيام الحكومة الاتحادية بحملة تتسم بالمثابرة، لمكافحة فيروس كورونا، من بينها الدعوة إلى إلغاء الفعاليات غير الضرورية.كما تم الإعلان عن توفير نحو مليار يورو إضافية لمكافحة كورونا.وقالت ميركل اليوم الثلاثاء (العاشر من مارس/آذار 2020) أثناء اجتماع للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، الذي تنتمي إليه، في البرلمان […]

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