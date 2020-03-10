صفية السهيل : لم نسجل إصابة بفيروس كورونا لكوادرنا وللجالية العراقية في إيطاليا

2020/03/10 | 23:02 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG – أكدت سفيرة العراق لدى إيطاليا صفية السهيل ،الثلاثاء، اننا نتابع بقلق الظروف بسببب انتشار فيروس كورونا في البلاد ونحاول حماية البعثة والتواصل مع الجالية العراقية في ايطاليا .وقالت السهيل في تصريح صحفي ،اننا “نتابع بقلق الظروف ونحاول حماية البعثة والتواصل مع الجالية العراقية في ايطاليا” ، موضحة “لم نسجل اي حالة ...

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