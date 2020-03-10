مجلس الوزراء الأردني يتخذ عددا من القرارات لمواجهة فيروس كورونا منها غلق الحدود البرية والبحرية

2020/03/10 | 23:02 - المصدر: قناة التغيير

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اتخذ مجلس الوزراء الأردني عددا من القرارات ضمن الخطة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا

وقرر المجلس في جلسته الأخيرة وقف حركة الركاب من وإلى العراق عبر حدود الكرامة، مع الإبقاء على الحركة التجارية، وتستثنى الوفود الرسمية، ويعتمد مطاري بغداد وأربيل للسفر فقط، ووقف السفر من وإلى لبنان، ومن وإلى سوريا باستثناء الشاحنات، الى جانب إغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين والمعبر الجنوبي أمام حركة الركّاب المغادرين والقادمين، ويستثنى من ذلك الوفود الرسميّة والمعنيين بوسائل نقل البضائع وكذلك العمّال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي.

وقرر أيضا عدم السماح للقادمين من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا بالدخول إلى أراضي المملكة، وعدم السماح للأردنيين بالسفر إلى هذه الدول، وإيقاف المعابر البحرية مع جمهورية مصر العربية، وتخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة خمسين بالمئة والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط.

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